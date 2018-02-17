В ДТП в Пуховичском районе погибла годовалая девочка, ещё троих человек госпитализировали

По предварительной версии УВД Миноблисполкома, 32-летняя минчанка ехала за рулём Peugeot 107 в сторону Гомеля. Женщина не справилась с управлением, автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с BMW X5. За рулём BMW находился 33-летний житель Гомельской области.