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В ДТП в Пуховичском районе погибла годовалая девочка, ещё троих человек госпитализировали

17 февраля 2018 10:55
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Новости Беларуси. Вечером 16 февраля возле деревни Подбережье Пуховичского района в ДТП погибла годовалая девочка.  

В ДТП в Пуховичском районе погибла годовалая девочка, ещё троих человек госпитализировали -1

Фото: УВД Миноблисполкома  

По предварительной версии УВД Миноблисполкома, 32-летняя минчанка ехала за рулём Peugeot 107 в сторону Гомеля. Женщина не справилась с управлением, автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с BMW X5. За рулём BMW находился 33-летний житель Гомельской области.  

В ДТП в Пуховичском районе погибла годовалая девочка, ещё троих человек госпитализировали -4

Фото: УВД Миноблисполкома  

В ДТП от полученных травм скончалась годовалая дочь женщины-водителя Peugeot. Обоих водителей и пассажира Peugeot госпитализировали.  

В ДТП в Пуховичском районе погибла годовалая девочка, ещё троих человек госпитализировали -7

Фото: УВД Миноблисполкома  

Возбуждено уголовное дело.  

В ДТП в Пуховичском районе погибла годовалая девочка, ещё троих человек госпитализировали -10

Фото: УВД Миноблисполкома  

15 февраля в Слониме на пешеходном переходе Volkswagen сбил ребёнка. 

9-летний мальчик был обозначен световозвращающими элементами – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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