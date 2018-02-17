В ДТП в Пуховичском районе погибла годовалая девочка, ещё троих человек госпитализировали

Новости Беларуси. Вечером 16 февраля возле деревни Подбережье Пуховичского района в ДТП погибла годовалая девочка.
Новости Беларуси. Вечером 16 февраля возле деревни Подбережье Пуховичского района в ДТП погибла годовалая девочка.
Фото: УВД Миноблисполкома
По предварительной версии УВД Миноблисполкома, 32-летняя минчанка ехала за рулём Peugeot 107 в сторону Гомеля. Женщина не справилась с управлением, автомобиль занесло, и он оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с BMW X5. За рулём BMW находился 33-летний житель Гомельской области.
Фото: УВД Миноблисполкома
В ДТП от полученных травм скончалась годовалая дочь женщины-водителя Peugeot. Обоих водителей и пассажира Peugeot госпитализировали.
Фото: УВД Миноблисполкома
Возбуждено уголовное дело.
Фото: УВД Миноблисполкома
15 февраля в Слониме на пешеходном переходе Volkswagen сбил ребёнка.
9-летний мальчик был обозначен световозвращающими элементами – здесь подробнее.