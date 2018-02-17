«Действия нарушителя могли привести к большому количеству жертв». Россиянин хотел прорваться на машине в Польшу

Новости Беларуси. В пункте пропуска «Берестовица» россиянин пытался прорваться в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Видеофакт: гражданин РФ на Fiat пытался прорваться в Польшу через Беларусь Это произошло поздно вечером 16 февраля. Внимание пограничников привлек автомобиль, который со скоростью 120 километров в час двигался в зону оформления. Пришлось привести в действие средство принудительной остановки.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

В момент происшествия в пункте пропуска проходил процедуры пограничного контроля пассажирский автобус. Дерзкие и наглые действия нарушителя, если бы ему удалось на огромной скорости въехать в зону оформления, могли привести к непоправимым трагическим последствиям с большим количеством жертв.