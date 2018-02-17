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«Действия нарушителя могли привести к большому количеству жертв». Россиянин хотел прорваться на машине в Польшу

17 февраля 2018 12:35
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Новости Беларуси. В пункте пропуска «Берестовица» россиянин пытался прорваться в Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Видеофакт: гражданин РФ на Fiat пытался прорваться в Польшу через Беларусь  

Это произошло поздно вечером 16 февраля. Внимание пограничников привлек автомобиль, который со скоростью 120 километров в час двигался в зону оформления. Пришлось привести в действие средство принудительной остановки.

«Действия нарушителя могли привести к большому количеству жертв». Россиянин хотел прорваться на машине в Польшу-1

  

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: 
В момент происшествия в пункте пропуска проходил процедуры пограничного контроля пассажирский автобус. Дерзкие и наглые действия нарушителя, если бы ему удалось на огромной скорости въехать в зону оформления, могли привести к непоправимым трагическим последствиям с большим количеством жертв. 

«Действия нарушителя могли привести к большому количеству жертв». Россиянин хотел прорваться на машине в Польшу-4

  

Уже установлено, что брал границу штурмом гражданин России 1974 года рождения. После происшествия ему потребовалась помощь медиков. Сейчас в пункте пропуска работает оперативная группа. Сам же нарушитель взят под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет. 

# происшествия # Государственная граница Беларуси # Фотофакт # Антон Бычковский

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