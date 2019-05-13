В Островце восьмиклассник шёл к маме и попал под колёса Daewoo

Новости Беларуси. 11 мая в Островце произошёл наезд на восьмиклассника.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, мальчик шёл домой из школы по обочине улицы Маркова. В определённый момент школьник увидел ехавшую на велосипеде во встречном направлении маму.

Несовершеннолетний пошёл к ней, не убедившись в отсутствии машин на проезжей части. В результате ребёнка сбил автомобиль Daewoo. Пострадавший упал с капота на дорогу. Школьник доставлен в больницу с переломом левого плеча.

Весной 2019 года в Лельчицах Ford сбил 10-летнего велосипедиста.