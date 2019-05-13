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В Островце восьмиклассник шёл к маме и попал под колёса Daewoo

13 мая 2019 10:04
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Новости Беларуси. 11 мая в Островце произошёл наезд на восьмиклассника.  

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, мальчик шёл домой из школы по обочине улицы Маркова. В определённый момент школьник увидел ехавшую на велосипеде во встречном направлении маму.  

Несовершеннолетний пошёл к ней, не убедившись в отсутствии машин на проезжей части. В результате ребёнка сбил автомобиль Daewoo. Пострадавший упал с капота на дорогу. Школьник доставлен в больницу с переломом левого плеча.  

Весной 2019 года в Лельчицах Ford сбил 10-летнего велосипедиста. 

Мальчика госпитализировали – подробнее здесь.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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