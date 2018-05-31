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В Гродно на складах бывшей военной части произошёл пожар

31 мая 2018 12:30
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Новости Беларуси. Днём 31 мая в Гродно произошло загорание на складах бывшей военной части по улице Лидской.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское ОУМЧС, в нынешнее время склады являются собственностью одного из коммунальных предприятий областного центра. Часть складов пустует, а в некоторых хранятся овощи.  

В 12:25 пожар был локализован. Пламя распространилось на 450 квадратных метров.  

Выясняется причина пожара.  

На неделе в Гомеле загорелось здание на территории предприятии деревообработки.  

Пожар тушили более трёх часов – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия

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