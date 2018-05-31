В Гродно на складах бывшей военной части произошёл пожар

Новости Беларуси. Днём 31 мая в Гродно произошло загорание на складах бывшей военной части по улице Лидской.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненское ОУМЧС, в нынешнее время склады являются собственностью одного из коммунальных предприятий областного центра. Часть складов пустует, а в некоторых хранятся овощи.

В 12:25 пожар был локализован. Пламя распространилось на 450 квадратных метров.

Выясняется причина пожара.

На неделе в Гомеле загорелось здание на территории предприятии деревообработки.