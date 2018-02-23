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В Борисове завершено расследование дела об убийстве пенсионерки. Обвиняется внук

23 февраля 2018 12:01
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Новости Беларуси. В Борисове внук обвиняется в убийстве бабушки.  

Как сообщает УСК по Минской области, в августе 2017 года в Борисове была обнаружена 87-летняя женщина без признаков жизни. На её теле были телесные повреждения от не менее чем 40 травматических воздействий.  

Во время расследования внимание привлёк внук пенсионерки. Безработный 45-летний человек с погашенной судимостью жил в другой половине дома.  

Пенсионерка проживала у родственников. Накануне она попросила 78-летнюю знакомую помочь забрать некоторые вещи из своего дома. Женщины находились во дворе, в то время как нетрезвый борисовчанин ходил по участку без одежды. После сделанного замечания обвиняемый нагрубил пенсионеркам, а затем начал избивать. Затем мужчина закрыл их в доме и запретил выходить.  

В Борисове завершено расследование дела об убийстве пенсионерки. Обвиняется внук -1

Фото: УСК по Минской области  

78-летняя пострадавшая смогла убежать на следующее утро. Ей была оказана медпомощь. Хозяйку дома обнаружили в сарае через два дня.  

Обвиняемый давал противоречивые показания о произошедшем. Были проведены эксперименты и экспертизы, допрошены свидетели. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мужчина осознавал свои действия и мог ими руководить.  

Расследование уголовного дела завершено. Обвиняемый заключён под стражу. Дело передано прокурору.  

Зимой 2018 года было раскрыто убийство в Волковыске. 

В убийстве бабушки подозревается внук  – подробности здесь.  

# происшествия # Убийство

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