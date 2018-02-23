В Борисове завершено расследование дела об убийстве пенсионерки. Обвиняется внук

Новости Беларуси. В Борисове внук обвиняется в убийстве бабушки.

Как сообщает УСК по Минской области, в августе 2017 года в Борисове была обнаружена 87-летняя женщина без признаков жизни. На её теле были телесные повреждения от не менее чем 40 травматических воздействий.

Во время расследования внимание привлёк внук пенсионерки. Безработный 45-летний человек с погашенной судимостью жил в другой половине дома.

Пенсионерка проживала у родственников. Накануне она попросила 78-летнюю знакомую помочь забрать некоторые вещи из своего дома. Женщины находились во дворе, в то время как нетрезвый борисовчанин ходил по участку без одежды. После сделанного замечания обвиняемый нагрубил пенсионеркам, а затем начал избивать. Затем мужчина закрыл их в доме и запретил выходить.