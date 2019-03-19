Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы

Новости Беларуси. Три пожара за прошедшие сутки произошли в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в деревнях Седица Вилейского и Мышицы Логойского районов.

Пламенем уничтожены кровля и имущество зданий. В обоих случаях есть жертвы.

А вот в Дзержинске сотрудники МЧС спасли 50-летнего хозяина одной из квартир. Эвакуация жителей многоэтажки не проводилось. Причины пожаров выясняются.