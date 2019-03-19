Прямой эфир

Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы

19 марта 2019 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Три пожара за прошедшие сутки произошли в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорания произошли в деревнях Седица Вилейского и Мышицы Логойского районов.

Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы-1

Пламенем уничтожены кровля и имущество зданий. В обоих случаях есть жертвы.

А вот в Дзержинске сотрудники МЧС спасли 50-летнего хозяина одной из квартир. Эвакуация жителей многоэтажки не проводилось. Причины пожаров выясняются.

Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы-4

Три пожара произошли в Минской области за сутки, есть жертвы-6

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гродненчанка на час оставила сумочку без присмотра. Её украли
19 марта 2019 14:23

Гродненчанка на час оставила сумочку без присмотра. Её украли

В Слуцке на слесаря упала крышка пресса весом в тонну
19 марта 2019 13:43

В Слуцке на слесаря упала крышка пресса весом в тонну

Пропавшая в Буда-Кошелёвском районе 14-летняя школьница найдена
19 марта 2019 13:17

Пропавшая в Буда-Кошелёвском районе 14-летняя школьница найдена