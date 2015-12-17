В Гродно бездомный продавал патроны, которые нашел еще в 90-х

Новости Беларуси. Мужчина нашел патроны в конце 1990-х годов возле одной из воинских частей, готовившейся к расформированию, и хранил их по разным адресам своего пребывания.

В последнее время он вел аморальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, развелся и, не имея источника дохода, решил сбывать патроны.