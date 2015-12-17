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В Гродно бездомный продавал патроны, которые нашел еще в 90-х

17 декабря 2015 16:28
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Новости Беларуси. Мужчина нашел патроны в конце 1990-х годов возле одной из воинских частей, готовившейся к расформированию, и хранил их по разным адресам своего пребывания.

В последнее время он вел аморальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем, развелся и, не имея источника дохода, решил сбывать патроны.

В Гродно бездомный продавал патроны, которые нашел еще в 90-х -1

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:
Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту незаконных действий в отношении боеприпасов (ч.2 ст.295 Уголовного кодекса Республики Беларусь).  В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники Ленинского РОВД г.Гродно задержали 40-летнего мужчину без определенного места жительства и рода занятий, который сбыл гродненцу несколько патронов калибра 5,45 мм, признанных экспертами пригодными для стрельбы боеприпасами. В ходе последующего осмотра дома в частном секторе, где в последнее время проживал задержанный, было обнаружено и изъято еще почти 2 тысячи аналогичных патронов. 

В Гродно бездомный продавал патроны, которые нашел еще в 90-х -4

Мужчина заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности – за уклонение от содержания детей.

# происшествия # Оружие и боеприпасы # Фотофакт # Сергей Шершеневич

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