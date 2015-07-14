В Гродно алиментщик приставил нож к горлу женщины - судебного исполнителя

Новости Беларуси. Судебный исполнитель одного из судов Гродно попал в заложники. Нападавшим оказался мужчина, недовольный принятым решением о выплате алиментов, приставил к шее женщины нож и угрожал убийством.

Прибывшие на место милиционеры попытались убедить мужчину отпустить заложницу. Получив отказ, один из стражей порядка выстрелил в руку злоумышленника. Только после этого нападавшего удалось задержать. Его ранение оказалось достаточно лёгким, поэтому госпитализация не понадобилась.

Следователи выясняют все детали инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Сергей Шершеневич, официальный представитель Управления СК по Гродненской области:

Возбуждено уголовное дело по факту насилия в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. В качестве меры пресечения избрано заключение под стражу.