В Гродненской области выясняют причины аварии на трассе М6, в которой пострадали четверо человек, в том числе ребёнок

Новости Беларуси. Правоохранители Гродненской области выясняют обстоятельства аварии, в результате которой пострадали четверо человек, в том числе ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на 171-м километре трассы М6 произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительной версии, один из водителей превысил скорость и не справился с управлением. Он съехал за пределы проезжей части и наехал на дорожное ограждение. От этого машину отбросило на встречную полосу, где и случилось столкновение с другим автомобилем.

Пострадали оба водителя, а также двое пассажиров. Среди них и малолетняя девочка. Сейчас пострадавшие находятся в травматологическом и реанимационных отделениях местной больницы.