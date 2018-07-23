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В Лошице на рассвете загорелся Mercedes

23 июля 2018 17:47
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Новости Беларуси. Пожар на рассвете прервал сон жителей нескольких многоэтажек на улице Янки Лучины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Лошице на рассвете загорелся Mercedes-1

Во дворе горел легковой автомобиль. Огонь возник в моторном отсеке, и быстро распространился по салону. В считанные минуты на месте оказались пожарные, они потушили автомобиль. Немного пострадала и иномарка, припаркованная рядом. Вероятнее всего причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В Лошице на рассвете загорелся Mercedes-4

# Пожар в автомобиле # происшествия # Фотофакт

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