В Гродненской области парень был избит битой. Потерпевший сказал, что упал

Новости Беларуси. В Гродненской области парня избили битой, а он говорил, что травмы получил из-за падения.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 17-летний житель одной из деревень находился в другом населённом пункте, где избил деревянной битой 18-летнего парня. Удары наносились по голове, туловищу, рукам и ногам.

Пострадавший с закрытой ЧМТ и другими травмами был госпитализирован. Подозреваемый задержан, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Сам потерпевший утверждал, что телесные повреждения получил в результате падения, однако собранные доказательства говорят о криминальном происхождении травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

Причины и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Минске был избит посетитель бара.