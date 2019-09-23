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В Гродненской области парень был избит битой. Потерпевший сказал, что упал

23 сентября 2019 17:13
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Новости Беларуси. В Гродненской области парня избили битой, а он говорил, что травмы получил из-за падения.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 17-летний житель одной из деревень находился в другом населённом пункте, где избил деревянной битой 18-летнего парня. Удары наносились по голове, туловищу, рукам и ногам.

Пострадавший с закрытой ЧМТ и другими травмами был госпитализирован. Подозреваемый задержан, сейчас он находится в следственном изоляторе.

Сам потерпевший утверждал, что телесные повреждения получил в результате падения, однако собранные доказательства говорят о криминальном происхождении травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения».

Причины и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Минске был избит посетитель бара.

Подозреваемый был задержан – здесь подробности.

# Нападение # происшествия

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