В городском парке Витебска мужчина украл у бывшей жены дочь

Новости Беларуси. Инцидент произошел в парке Победителей в Витебске. Патрульным сотрудникам милиции поступило сообщение, что мужчина забрал у бывшей супруги дочь и телефон. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Сообщение УВД Витебского облисполкома:

В течение двух часов проводились оперативно-розыскные мероприятия, в результате выяснилось, что если бывшего мужа не будет по домашнему адресу (так и оказалось), он может находиться у отца, по улице Лазо. Выдвинувшись по указанному адресу, военнослужащие войсковой части 5524 в квартире обнаружили нерадивого отца с девочкой и дедом. Объяснить внятно свой поступок гражданин Б. так и не смог. Он что-то говорил про любовь к ребенку и желание жить с ним. Кражу телефона объяснил желанием, чтобы бывшая жена не смогла никуда позвонить, пока он с дочкой где-нибудь не спрячется.