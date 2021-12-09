В Городокском районе утонул 70-летний рыбак. А в Лепельском районе троих мужчин удалось спасти

Новости Беларуси. Первая жертва тонкого льда. В Витебской области в Городокском районе утонул рыбак. Это первый трагический случай в стране в этом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

70-летний мужчина приехал порыбачить на личном автомобиле на озеро Чернясто. Утром машину, сапоги и пролом на льду обнаружил проходящий мимо житель. Он же и сообщил о трагедии. Достали тело уже сотрудники ОСВОДа.