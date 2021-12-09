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В Городокском районе утонул 70-летний рыбак. А в Лепельском районе троих мужчин удалось спасти

09 декабря 2021 17:21
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Новости Беларуси. Первая жертва тонкого льда. В Витебской области в Городокском районе утонул рыбак. Это первый трагический случай в стране в этом сезоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

70-летний мужчина приехал порыбачить на личном автомобиле на озеро Чернясто. Утром машину, сапоги и пролом на льду обнаружил проходящий мимо житель. Он же и сообщил о трагедии. Достали тело уже сотрудники ОСВОДа.  

В Городокском районе утонул 70-летний рыбак. А в Лепельском районе троих мужчин удалось спасти-1

Чудом удалось избежать печальных последствий и любителям порыбачить в Лепельском районе. Двоих мужчин, провалившихся под лед на озере Боровно, спасли очевидцы. Еще одного на озере Щибот достали из воды сотрудники МЧС. О происшествии спасателям рассказали местные. Все трое доставлены в больницу с диагнозом «переохлаждение».  

В Городокском районе утонул 70-летний рыбак. А в Лепельском районе троих мужчин удалось спасти-4

«При выходе на лед нужно иметь с собой веревку». МЧС напоминает о правилах зимней рыбалки.  

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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