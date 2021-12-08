Новости Беларуси. В Заславле при пожаре в квартире погиб 65-летний мужчина. Двухквартирный деревянный дом горел открытым пламенем, когда спасатели прибыли на место происшествия, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Справившись с огнем, они обнаружили погибшего. В результате пожара крыша уничтожена, повреждены стены дома. Соседняя квартира осталась целой. Ее хозяйка не пострадала. По факту гибели человека проводится проверка. Причина возгорания устанавливается.

Всего на территории Минской области зарегистрированы пять пожаров: в Борисовском, Вилейском, Молодечненском, Солигорском районах и в Марьиной Горке.