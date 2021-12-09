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«При выходе на лёд нужно иметь с собой верёвку». МЧС напоминает о правилах зимней рыбалки

09 декабря 2021 17:21
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Новости Беларуси. Для обеспечения безопасности и предупреждения несчастных случаев в некоторых регионах области ввели запрет выхода на лед. Решение принимает местная власть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«При выходе на лёд нужно иметь с собой верёвку». МЧС напоминает о правилах зимней рыбалки-1

Софья Глинская, официальный представитель Витебского областного управления МЧС:  
Хочется напомнить гражданам, которые отправляются на зимнюю рыбалку, что выходить на тонкий, еще не окрепший лед опасно. При выходе на лед нужно иметь с собой веревку, длинную палку деревянную и, конечно же, не забывать надевать спасательный жилет. Всем гражданам хочется напомнить, что если вы стали очевидцами такой ситуации, следует вызвать спасателей по телефону 101 или 112.  

«При выходе на лёд нужно иметь с собой верёвку». МЧС напоминает о правилах зимней рыбалки-4

В Городокском районе утонул 70-летний рыбак. А в Лепельском районе троих мужчин удалось спасти. Подробнее здесь.  

# МЧС Беларуси # общество # Софья Глинская # Фотофакт

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