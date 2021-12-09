Пьяный водитель фуры повёз груз из Минска в Витебск, его остановили сотрудники ГАИ

Новости Беларуси. Водитель фуры загрузил товар и пьяный поехал в Витебск. На 21-м километре автодороги М3 Минск – Витебск наряд специального подразделения ГАИ области заметил большегруз, который вилял из стороны в сторону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По требованию сотрудников милиции водитель остановился. При прохождении медицинского освидетельствования у него в крови оказалось более двух промилле алкоголя. Водитель от управления был отстранен, автомобиль с грузом передан представителю организации.