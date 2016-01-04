Первые дни нового года: сколько народа массово отдыхало, сколько порядок охраняло и почему некоторые попали в больницы?

Новости Беларуси. Безопасный Новый год. Всего на празднование одного из самых любимых торжеств на улицы по всей стране вышли почти 320 тысяч белорусов и гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для их безопасности еще накануне первых минут 2016 года площадки для массовых гуляний были оборудованы камерами наружного наблюдения и пропускными пунктами, их проверяли команды саперов. Милиция и спасатели перешли в усиленный режим работы. В эту ночь дежурили около 10 тысяч правоохранителей.

Владимир Станилевич, начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Органами внутренних дел реализован комплекс мероприятий, как оперативных, так и профилактических, по обеспечению безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий. Грубых нарушений общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий не зафиксировано. Большинство сотрудников находилось на рабочих местах. То есть осуществляли охрану общественного порядка и предупреждали какие-либо правонарушения, преступления.

Наравне с милицией и спасателями в усиленном режиме встречали Новый год и медики. У мест массовых гуляний дежурили врачи. Самая популярная причина обратиться к медперсоналу в эти дни — гололедные травмы и обморожения. А вот травм, полученных от пиротехники, в этом году намного меньше, чем в прошлом: только три десятка любителей огня обратились за помощью.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Всем пациентам, которые нуждались в оказании скорой медицинской помощи, помощь была оказана. Те, кто нуждались в госпитализации, были госпитализированы. Были проблемы у нас с учетом понижения температуры. С учетом, что у нас 29 декабря в Беларусь пришла зима и снег, было достаточно много обращений по поводу гололедной травмы и общего переохлаждения. Это более 400 обращений. 91 человек за первые 3 дня нового года госпитализирован по поводу гололедной травмы. 10 человек по поводу общего переохлаждения и обморожений.