В Гомеле прохожие увидели на траве мужчину с пулевым ранением

Новости Беларуси. Вечером 29 августа в Гомеле был обнаружен мужчина с ранениями в области живота.

Как сообщает МВД Беларуси, гражданин был найден во дворе частного дома, предназначенного под снос. Пострадавший лежал на траве, у него была травма, похожая на пулевое ранение. Мужчина был госпитализирован.

Пострадавшим оказался 33-летний ранее судимый гомельчанин. На момент госпитализации он был в тяжёлом состоянии, сейчас пациент прооперирован.

Местного жителя нашли женщина и двое мужчин. Гомельчанка пояснила, что она вместе со знакомыми увидела на земле человека. Заметив ранения, она попросила телефон у случайного прохожего, поскольку её собственный оказался разряжен. Далее женщина вызвала скорую помощь, а медики передали информацию правоохранителям.

Очевидцы описали внешность мужчины, который мог быть причастен к совершению преступления. Вскоре был задержан подозреваемый – не раз судимый 42-летний житель областного центра.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Несколько недель назад житель Копыля ножом ранил парня и пытался напасть на милиционера.