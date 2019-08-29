«Пожарные уже едут»: 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал МЧС

Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на Притыцкого. Сотрудники МЧС спасли ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске 11-летний ребёнок проснулся один в горящей квартире Около половины седьмого утра на номер 101 позвонил 11-летний мальчик и сообщил, что в квартире задымление. Дома он находился один. Диспетчер подсказала ребенку выйти из дома.

– К тебе уже едут пожарные. Уходи из квартиры на улицу, жди пожарных на улице. В квартиру не возвращайся.

– Тут два кота и собака.

– Ничего страшного. Пожарные твоих котов спасут. Не возвращайся в квартиру, стой на улице, пожарные уже едут. Хорошо?

Оказалось, что горело имущество в жилой комнате на площади четыре квадрата. Пожар ликвидировали, а скорая помощь увезла ребенка в больницу с отравлением и термоингаляционной травмой.