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«Пожарные уже едут»: 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал МЧС

29 августа 2019 15:33
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Новости Беларуси. Пожар в многоэтажке на Притыцкого. Сотрудники МЧС спасли ребенка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пожарные уже едут»: 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал МЧС-1

В Минске 11-летний ребёнок проснулся один в горящей квартире

Около половины седьмого утра на номер 101 позвонил 11-летний мальчик и сообщил, что в квартире задымление. Дома он находился один. Диспетчер подсказала ребенку выйти из дома.

«Пожарные уже едут»: 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал МЧС-4

– К тебе уже едут пожарные. Уходи из квартиры на улицу, жди пожарных на улице. В квартиру не возвращайся.
– Тут два кота и собака.
– Ничего страшного. Пожарные твоих котов спасут. Не возвращайся в квартиру, стой на улице, пожарные уже едут. Хорошо?

«Пожарные уже едут»: 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал МЧС-7

Оказалось, что горело имущество в жилой комнате на площади четыре квадрата. Пожар ликвидировали, а скорая помощь увезла ребенка в больницу с отравлением и термоингаляционной травмой.

«Пожарные уже едут»: 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал МЧС-10

Возможная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

«Пожарные уже едут»: 11-летний мальчик проснулся в горящей квартире и вызвал МЧС-13

# Пожар в Минске # происшествия # Фотофакт

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