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В Слуцке во время пожара на предприятии пострадал работник

03 сентября 2019 09:19
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства пожара на территории предприятия по производству мазута. 

В Слуцке во время пожара на предприятии пострадал работник-1

Фото: СК Беларуси

По информации УСК по Минской области, ночью первого сентября в момент очистки сырья путем выпаривания произошло возгорание горюче-смазочных материалов с последующим разливом.

В Слуцке во время пожара на предприятии пострадал работник-4

Фото: СК Беларуси

В результате происшествия пострадал 31-летний работник. Он был госпитализирован с ожогами. Также повреждено имущество предприятия и уничтожен седельный тягач с цистерной. Специалистам назначен ряд экспертиз.  

В августе текущего года на одном из предприятий Гомеля произошло травмирование рабочего. На электросварщика упала металлическая труба (читать далее).  

# ЧП # происшествия

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