В Слуцке во время пожара на предприятии пострадал работник

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельства пожара на территории предприятия по производству мазута.

По информации УСК по Минской области, ночью первого сентября в момент очистки сырья путем выпаривания произошло возгорание горюче-смазочных материалов с последующим разливом.

В результате происшествия пострадал 31-летний работник. Он был госпитализирован с ожогами. Также повреждено имущество предприятия и уничтожен седельный тягач с цистерной. Специалистам назначен ряд экспертиз.