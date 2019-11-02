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В Климовичском районе подросток спас мужчину, который спал в горевшем доме

02 ноября 2019 11:17
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Новости Беларуси. 2 ноября около половины восьмого утра в Климовичском районе подросток вытащил из горевшего дома на улицу спавшего мужчину. 

По сведениям МЧС Беларуси, пожар произошёл в одном из жилых домов агрогородка Малашковичи. К моменту прибытия спасателей горение происходило внутри здания, также пламенем была охвачена кровля. 

В Климовичском районе подросток спас мужчину, который спал в горевшем доме-1

Фото: МЧС Беларуси 

Выяснилось, что находившегося внутри мужчину спас 15-летний односельчанин, который живёт вместе с бабушкой и дедушкой. Когда начинался пожар, юноша увидел дым и зашёл внутрь дома через незапертую дверь. 

В помещении молодой человек заметил спавшего на кровати хозяина. Парень вынес мужчину наружу. Спасённый был осмотрен медиками и доставлен в больницу с диагнозом «отравлением продуктами горения». 

В Климовичском районе подросток спас мужчину, который спал в горевшем доме-4

Фото: МЧС Беларуси 

Пожар был потушен. Огнём уничтожены кровля дома и веранда, повреждены перекрытие и имущество. Причина загорания выясняется. Рассматриваются версии нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, а также неосторожность при курении. 

На неделе в Клецке горела квартира одного из домов по улице Советской. 

Был спасён лежавший на полу в коридоре мужчина – подробнее здесь

# Пожар # происшествия

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