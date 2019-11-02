В Климовичском районе подросток спас мужчину, который спал в горевшем доме

По сведениям МЧС Беларуси, пожар произошёл в одном из жилых домов агрогородка Малашковичи. К моменту прибытия спасателей горение происходило внутри здания, также пламенем была охвачена кровля.

Новости Беларуси. 2 ноября около половины восьмого утра в Климовичском районе подросток вытащил из горевшего дома на улицу спавшего мужчину.

Выяснилось, что находившегося внутри мужчину спас 15-летний односельчанин, который живёт вместе с бабушкой и дедушкой. Когда начинался пожар, юноша увидел дым и зашёл внутрь дома через незапертую дверь.

В помещении молодой человек заметил спавшего на кровати хозяина. Парень вынес мужчину наружу. Спасённый был осмотрен медиками и доставлен в больницу с диагнозом «отравлением продуктами горения».