В Климовичском районе подросток спас мужчину, который спал в горевшем доме
Новости Беларуси. 2 ноября около половины восьмого утра в Климовичском районе подросток вытащил из горевшего дома на улицу спавшего мужчину.
По сведениям МЧС Беларуси, пожар произошёл в одном из жилых домов агрогородка Малашковичи. К моменту прибытия спасателей горение происходило внутри здания, также пламенем была охвачена кровля.
Выяснилось, что находившегося внутри мужчину спас 15-летний односельчанин, который живёт вместе с бабушкой и дедушкой. Когда начинался пожар, юноша увидел дым и зашёл внутрь дома через незапертую дверь.
В помещении молодой человек заметил спавшего на кровати хозяина. Парень вынес мужчину наружу. Спасённый был осмотрен медиками и доставлен в больницу с диагнозом «отравлением продуктами горения».
Пожар был потушен. Огнём уничтожены кровля дома и веранда, повреждены перекрытие и имущество. Причина загорания выясняется. Рассматриваются версии нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, а также неосторожность при курении.
На неделе в Клецке горела квартира одного из домов по улице Советской.
Был спасён лежавший на полу в коридоре мужчина – подробнее здесь.