В Осиповичах мужчине предъявлено обвинение в поджоге автомобиля

Новости Беларуси. Ночью 10 октября в Осиповичах горели две машины.

Как сообщает Следственный комитет, в ходе проверки было установлено, что один из автомобилей был подожжён, а затем пламя перекинулось на соседнее транспортное средство. По подозрению в преступлении был задержан 28-летний мужчина.

Выяснилось, что фигурант днём ранее увидел свою бывшую девушку в машине с парнем. Из ревности мужчина нашёл и поджёг тот автомобиль, владелицей которого является мама молодого человека. После содеянного гражданин скрылся.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом». Фигурант содержится под стражей.

На прошлой неделе в Минске открытым пламенем горела фура Scania.