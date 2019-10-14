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В Осиповичах мужчине предъявлено обвинение в поджоге автомобиля

14 октября 2019 12:22
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Новости Беларуси. Ночью 10 октября в Осиповичах горели две машины. 

Как сообщает Следственный комитет, в ходе проверки было установлено, что один из автомобилей был подожжён, а затем пламя перекинулось на соседнее транспортное средство. По подозрению в преступлении был задержан 28-летний мужчина. 

Выяснилось, что фигурант днём ранее увидел свою бывшую девушку в машине с парнем. Из ревности мужчина нашёл и поджёг тот автомобиль, владелицей которого является мама молодого человека. После содеянного гражданин скрылся. 

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Умышленное уничтожение имущества общеопасным способом». Фигурант содержится под стражей. 

На прошлой неделе в Минске открытым пламенем горела фура Scania. 

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# Пожар в автомобиле # происшествия

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