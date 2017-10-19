Парни поджигали себя у метро «Немига»? Комментарий ГУВД

Новости Беларуси. Отожгли не по-детски: фотографии молодых людей, которые якобы поджигают себя у станции метро «Немига», сегодня распространились в итернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже охваченные огнём парни бросились к Свислочи.

Писали даже, что один из них получил сильные ожоги. И – якобы – молодому человеку понадобилась медицинская помощь.