В Гомеле 29-летний пьяный отец убил своего 2-летнего ребенка, искромсав ножом

Новости Беларуси. В феврале убитому в Гомеле родным отцом мальчику должно было исполниться три года.

Управление Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:

Гомельский городской отдел Следственного комитета Беларуси возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.2, п.6, ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь (убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью) в отношении жителя Гомеля, 1985 года рождения.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по месту своего проживания нанес сыну, 2011 года рождения, множественные колото-резанные ранения по различным частям тела. Ребенок скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан.

К сожалению, гибель детей от рук пьяного отца не единична для Беларуси.

Напомним, 20 марта 2012 года в Могилеве пьяный отец на День рождения жены в общежитии убил четырехмесячного малыша, нанеся ему черепно-мозговую травму. 40-летний ранее судимый за угрозу убийством мужчина свою причастность к преступлению отрицал. Но его вина в ходе судебного разбирательства была полностью доказана, сообщали тогда в программе Новости «24 часа» на СТВ. Убийца получил 18 лет лишения свободы (смотрите видео).

Светлана Буряко, заместитель председателя Могилевского областного суда:

Поводом для совершения данного преступления явился плач ребенка, который мешал отдыху данного обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения после совместного распития спиртных напитков и с супругой, и с другим, посторонним лицом.

Похожий случай произошел и в Барановичах в 2010 году. В пьяном угаре папаша решил успокоить плачущую дочь. Свою растерзанную 5–месячную малышку убийца–отец сам принес на станцию скорой медицинской помощи в Барановичах. У девочки были переломаны ребра, разбита голова.