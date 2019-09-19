В Минске мужчина покупал топливо по реквизитам карт иностранцев

Новости Беларуси. В Минске мужчина обвиняется в хищении денежных средств с банковских карт иностранцев.

По информации Следственного комитета, несколько месяцев назад минчанин с использованием криптовалюты приобрел в специальном интернет-магазине реквизиты банковских карт из США, Бельгии, Израиля, Великобритании и других стран. Затем он похищал деньги со счетов, покупая топливо и продавая его по выгодной цене знакомым и иным гражданам.

Выяснилось, что в период с июня по август мужчина похитил более 24 тысяч белорусских рублей, а также пытался похитить еще более 30 тысяч белорусских рублей.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст.14 и ч.4 ст.212 УК Республики Беларусь. Обвиняемый признал вину в полном объеме. К нему была применена мера пресечения в виде залога.

«Также, в отношении этого же молодого человека 13 сентября текущего года следственным управлением УСК по городу Минску возбуждено еще одно уголовное дело. Подобным способом мужчине удалось похитить с карт-счетов иностранцев денежные средства на сумму более 60 тысяч рублей в эквиваленте», — сообщили в СК.

Во время обыска по месту жительства, был наложен арест на имущество стоимостью более 45 тысяч белорусских рублей. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщает МВД Беларуси, в общей сложности мужчина приобрел за похищенные деньги около 15 тысяч литров топлива на сумму более 90 тысяч белорусских рублей.