В Ушачском районе столкнулись молоковоз и микроавтобус

Новости Беларуси. В Ушачском районе произошло ДТП с участием молоковоза и микроавтобуса.

По информации УВД Витебского облисполкома, 3 октября около полудня рядом с деревней Вацлавово водитель микроавтобуса Ford не выдержал дистанцию и столкнулся с молоковозом ГАЗ.