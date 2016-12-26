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В эти скорбные минуты я посылаю русскому народу слова поддержки: жители Гомеля и Бреста почтили память жертв крушения Ту-154

26 декабря 2016 17:12
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Новости Беларуси. Цветы и лампады в знак поддержки и скорби несут и у западных рубежей Беларуси – к генеральному консульству России в Бресте. В книге памяти уже несколько десятков записей – это чувства людей, в сердцах которых трагедия в России откликнулась болью, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Жители Бреста:
Нам, музыкантам, а мы представляем Брестский музыкальный колледж, вдвойне, наверное, обидно, что среди погибших большинство – музыканты, наши коллеги, участники такого легендарного и прославленного ансамбля имени Александрова.

Когда на благое дело летят. Просто поздравить, порадовать людей, это очень, конечно, печально и трагично.

Иконы, свечи, живые цветы 26 декабря – и у Российской центра культуры и науки в Гомеле.

С самого утра сюда приходят горожане, почтить память погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Жители Гомеля:
В эти скорбные для меня минуты я посылаю русскому народу слова поддержки.

Все высказывают свои соболезнования российскому народу и близким.

Хроника крушения здесь.

# происшествия # Крушение Ту-154 Минобороны РФ

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