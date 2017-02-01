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В Дзержинском районе цыгане под видом соцработников украли у пенсионера 400 рублей

01 февраля 2017 15:41
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Новости Беларуси. Лже-соцработников задержали в Дзержинском районе. За главных помощников пожилых и одиноких людей выдавали себя цыгане. Точно известно, что их жертвой стал один из жителей Пристоличья, который и навел правоохранителей на след преступников.

После визита незваных гостей 86-летний мужчина недосчитался 400 рублей и позвонил в милицию.

По горячим следам грабителей арестовали за несколько километров от места преступления. Такая тактика для желающих до чужих денег – обычное дело. Пользуясь доверием пожилых и одиноких людей, они один за другим сменяют населенные пункты и районы. А вот методы наоборот, как правило, остаются неизменными.

В Дзержинском районе цыгане под видом соцработников украли у пенсионера 400 рублей-1

Евгений Сачек, офоициальный представитель Управления внутренних дел Миноблисполкома:
Как правило, два человека отвлекают внимание, а еще один где-то в другой комнате осматривает личные вещи в поисках ценностей или денег. Так случилось и в этот раз: в дом зашли три человека, две женщины и мужчина. Начали предлагать дешево купить постельное белье, подушки и одеяла, якобы социальные службы специально для пенсиоренров провоядт акцию. Под этим соусом они и беседовали.

Нужно сказать, что они умеют быстро психологически расположить к себе человека – у них быстро получилось войти в доверие.

Ежегодно правоохранители области регистрируются десятки подобных преступлений. Профилактические беседы участковых с пенсионерами приносят свои плоды: количество таких преступлений снижается. Между тем, об элементарных правилах предосторожности забывать не стоит, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Евгений Сачек # Кража

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