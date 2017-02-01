В Дзержинском районе цыгане под видом соцработников украли у пенсионера 400 рублей

Новости Беларуси. Лже-соцработников задержали в Дзержинском районе. За главных помощников пожилых и одиноких людей выдавали себя цыгане. Точно известно, что их жертвой стал один из жителей Пристоличья, который и навел правоохранителей на след преступников.

После визита незваных гостей 86-летний мужчина недосчитался 400 рублей и позвонил в милицию.

По горячим следам грабителей арестовали за несколько километров от места преступления. Такая тактика для желающих до чужих денег – обычное дело. Пользуясь доверием пожилых и одиноких людей, они один за другим сменяют населенные пункты и районы. А вот методы наоборот, как правило, остаются неизменными.