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В США застрелили белоруса: причиной стал дорожный конфликт?

28 сентября 2016 13:39
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Новости Беларуси. В США был застрелен белорус. По имеющейся информации, причиной происшествия стал дорожный конфликт.

Последним погибшего видел его брат. Он и рассказал полиции детали инцидента, произошедшего накануне.

По его словам, в дороге машину брата подрезал мужчина азиатского происхождения. В результате завязался спор. Когда водитель достал оружие, пришлось скрыться.

Сообщается, что некоторое время белорус провел в гостях у брата, а после отправился в больницу к жене и новорожденному сыну.

Однако до места он так и не добрался. Полиция, прибывшая по вызову о стрельбе, обнаружила его машину около часа ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# происшествия # Стрельба в США

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