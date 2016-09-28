В США застрелили белоруса: причиной стал дорожный конфликт?

Новости Беларуси. В США был застрелен белорус. По имеющейся информации, причиной происшествия стал дорожный конфликт.

Последним погибшего видел его брат. Он и рассказал полиции детали инцидента, произошедшего накануне.

По его словам, в дороге машину брата подрезал мужчина азиатского происхождения. В результате завязался спор. Когда водитель достал оружие, пришлось скрыться.

Сообщается, что некоторое время белорус провел в гостях у брата, а после отправился в больницу к жене и новорожденному сыну.

Однако до места он так и не добрался. Полиция, прибывшая по вызову о стрельбе, обнаружила его машину около часа ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.