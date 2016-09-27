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На улице Калинина из-за взрыва самогонного аппарата выбило дверь и окно

27 сентября 2016 20:28
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Новости Беларуси. Высокий градус самогонного аппарата. Незаконное оборудование привело к пожару в столичной квартире на переулке Калинина. 

Взрывной волной выбило дверь, окно и даже повредило стоящую во дворе машину. 

Оказалось, что хозяин квартиры стал невольным арендатором для подпольного производства самогона. 
Знакомому ключи доверил по дружбе, пока уезжал за город.

В качестве благодарности – повреждение имущества и неприятная история с законом.

Когда хозяин вернулся домой, там его ждал не друг-самогонщик, а правоохранители, спасатели и газовики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:
В настоящее время в отношении данного гражданина, который устроил мини-цех по производству самогона, начат административный процесс. Составлен административный протокол по части 1 статьи 112.43 Кодекса об административных правонарушениях.

Она предусматривает наказание либо в виде предупреждения, либо штрафа в размере до 5 базовых величин с конфискацией изготовленного самогона.

# происшествия # Александр Ластовский # Фотофакт # Взрыв

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