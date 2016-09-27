На улице Калинина из-за взрыва самогонного аппарата выбило дверь и окно

Новости Беларуси. Высокий градус самогонного аппарата. Незаконное оборудование привело к пожару в столичной квартире на переулке Калинина.

Взрывной волной выбило дверь, окно и даже повредило стоящую во дворе машину.

Оказалось, что хозяин квартиры стал невольным арендатором для подпольного производства самогона.

Знакомому ключи доверил по дружбе, пока уезжал за город.

В качестве благодарности – повреждение имущества и неприятная история с законом.

Когда хозяин вернулся домой, там его ждал не друг-самогонщик, а правоохранители, спасатели и газовики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Ластовский, пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома:

В настоящее время в отношении данного гражданина, который устроил мини-цех по производству самогона, начат административный процесс. Составлен административный протокол по части 1 статьи 112.43 Кодекса об административных правонарушениях.