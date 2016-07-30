В Дрогичинском районе МАЗ сбил двоих детей: 5-летний мальчик погиб

Новости Беларуси. Трагедия произошла накануне днем в деревне Именин Дрогичинского района. Грузовик сбил велосипед, на котором ехали 13-летняя девочка и ее 5-летний брат.



Мальчик скончался на месте. Его сестра с травмами различной степени тяжести доставлена в больницу.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

По предварительным данным, девочка в тот момент пересекала улицу на двухколесном транспортном средстве со второстепенной дороги. При этом школьница двигалась слева направо по ходу движения грузового автомобиля. На раме велосипеда находился ее 5-летний брат. В результате ДТП от полученных телесных повреждений он скончался на месте. Сестра с переломом костей таза и правой голени доставлена в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Согласно результатам освидетельствования, 59-летний водитель грузового автомобиля был трезв.