Ущерб от ночной грозы в Гродненской области ликвидируется

Новости Беларуси. Более 80 населённых пунктов остались без света ночью с 28 на 29 июля на Гродненщине. Причиной отключения электроэнергии стал грозовой фронт, прошедший по территории области.

Электроснабжение восстанавливали в оперативном порядке. К данному моменту все потребители подключены к сети.

Кроме того, в Сморгонском районе сильный ветер стал причиной повреждения кровель двух жилых домов. А в Гродно и Новогрудке были подтоплены несколько многоэтажек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.