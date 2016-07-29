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Ущерб от ночной грозы в Гродненской области ликвидируется

29 июля 2016 11:08
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Новости Беларуси. Более 80 населённых пунктов остались без света ночью с 28 на 29 июля на Гродненщине. Причиной отключения электроэнергии стал грозовой фронт, прошедший по территории области.

Электроснабжение восстанавливали в оперативном порядке. К данному моменту все потребители подключены к сети.

Кроме того, в Сморгонском районе сильный ветер стал причиной повреждения кровель двух жилых домов. А в Гродно и Новогрудке были подтоплены несколько многоэтажек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси

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