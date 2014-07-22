В Донецкой области погибли 298 человек в «Боинге», сбитом на высоте 10 км. Кто это сделал?

Новости Украины. На территории Украины в 60 километрах от российской границы потерпел крушение пассажирский «Боинг» малайзийских авиалиний. На борту находилось 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Известно, что среди жертв крушения 3 младенца. Известно, что «Боинг» следовал по маршруту Амстердам - Куала Лумпур (столица Малайзии) и в момент трагедии находился на высоте 10 тысяч метров.

МВД Украины подтвердил гибель всех пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности инцидента на данный момент выясняются. По предварительной информации, авиалайнер был сбит, однако, кто это сделал – неизвестно, информация противоречивая, стороны обвиняют друг друга. К расследованию инцидента привлечены международные специалисты, специалисты из России и США.

Среди жертв крушения оказался и пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения, а также ученые и врачи, которые летели в Мельбурн на конференцию Международного общества борьбы со СПИДом.

На здании посольства Нидерландов в Киеве приспущены флаги, к диппредставительству нескончаемым потоком идут люди с цветами и свечами в руках.

Многие авиаперевозчики заявляют о корректировке полетов: теперь воздушные суда будут следовать в обход воздушного пространства Украины. Такое решение приняла и белорусская компания «Белавиа». Сейчас отрабатывается вопрос о возможном переносе рейсов. Так, в Болгарию, Грецию и Черногорию авиарейсы будут производиться через Польшу, Венгрию, Словакию и Сербию. На стоимости билетов это никак не отразится. Ряд стран, в числе которых Россия, Германия, Франция, Италия, США ранее запретили своим авиакомпаниям осуществлять перелеты над востоком Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Верховному главе Малайзии, Королю Нидерландов и Генерал-губернатору Австралийского Союза в связи с гибелью граждан этих стран в результате авиакатастрофы.

Спустя четыре с небольшим месяца после таинственного исчезновения Боинга «Малайзийских авиалиний» – это новая трагедия с «Боингом» той же авиакомпании.

Обновлено 21.07.2014

В Донецкую область прибыли криминалисты из Нидерландов. Ранее к работе на месте авиакрушения малайзийского «Боинга» приступили специалисты из Великобритании. Помимо этого в ближайшее время прибудут сотрудники Международной организации гражданской авиации. Ожидается, что именно они смогут установить истинную причину трагедии.

К настоящему моменту, обнаружены останки 282 погибших. Cпасатели закончили работы по поиску погибших. Сейчас 251 тело и 66 фрагментов загружены в рефрижераторы (железнодорожные вагоны) поезда, который отправился в Харьков.

Черные ящики найдены и находятся в Донецке под охраной сил народного ополчения. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что передадут черные ящики в руки международных экспертов, но, скорее всего, ящики попадут к малазийцам.

Тем временем, вокруг самого Донецка не прекращаются боевые действия. Украинские войска пытаются расширить зону контроля вокруг аэропорта. Также утром был нанесён ракетный удар по железнодорожному вокзалу.

Совет Безопасности ООН проголосует 21 июля по проекту резолюции в поддержку международного расследования авиакатастрофы Boeing-777 на Украине. Проект резолюции определяет, что пассажирский самолет был сбит, и требует привлечь ответственных за гибель людей к правосудию.

Обновлено 22.07.2014

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию по крушению Боинга «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины. Согласно документу, авиалайнер был сбит, будет проведено всестороннее и независимое международное расследование трагедии.

Тем временем, тела погибших при крушении воздушного судна доставили в Харьков, где будут проходить основные следственные действия. Туда же прибудут и родственники жертв трагедии.

Расследование по делу крушения Боинга малайзийских авиалиний в Донецкой области уже началось. Следствие возглавили Нидерланды, которые будут работать в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций.

Обновлено 23.07.2014

На месте крушения на востоке Украины малайзийского авиалайнера разворачивается следующая фаза операции. Специалистам предстоит собрать все обломки «Боинга», чтобы отправить их на экспертизу.

В ближайшее время расшифровкой бортовых самописцев займутся специалисты из Великобритании. Соответствующий запрос сделали представители Нидерландов, которые возглавляют расследование авиакатастрофы. Известно, что «чёрные ящики» не были повреждены и находятся в хорошем состоянии.