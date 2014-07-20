Обнаружены и отправлены в Донецк 198 тел из 298 погибших в крушении малазийского «Боинга». Поисковые работы продолжаются

Новости Украины. Поезд с телами погибших в крушении малазийского «Боинга» отправился в Донецк. Перед отправкой вагоны осмотрели представители миссии ОБСЕ, находящиеся на месте авиакатастрофы.

По последним данным обнаружены 198 тел. Поиски погибших продолжаются. На месте трагедии работают международные эксперты из Нидерландов, США, Германии и Малайзии. Всего к спасательным работам привлечено 380 человек.

На данный момент обследована практически вся территория, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Cамолёт летевший рейсам Амстердам-Куала-Лумпур разбился вечером 17 июля на территории Украины в 60 километрах от российской границы. На борту лайнера находились 298 человек, из них 15 членов экипажа. Выживших в авиакатастрофе нет.