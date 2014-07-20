«Белавиа» меняет маршруты некоторых рейсов в обход Украины

Новости Беларуси. Крупнейшие авиакомпании мира после авиакатастрофы малазийского Боинга меняют свои маршруты в облет Украины. Корректирует направление полетов и белорусский национальный авиаперевозчик. Так, в Болгарию, Грецию, Черногорию авиарейсы будут выполняться через Польшу, Венгрию, Словакию и Сербию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лететь нельзя бояться. Знаки препинания в этой фразе еще накануне расставили мировые авиакомпании после самой крупной авиакатастрофы на территории Украины в последнее время. Из-за малазийского Боинга маршруты решил поменять и белорусский авиаперевозчик. Такое сообщение появилось на официальном сайте «Белавиа».

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Мы со вчерашнего вечера изменили маршруты следования наших самолетов через воздушное пространство Украины, чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров.

Похожие сообщения начали появляться в Интернете от крупнейших авиа-компаний мира. Воздушные перевозчики Турции, Великобритании, России, Франции, Чехии и десятки других воздержались лететь через небезопасную территорию. О географии своего отдыха задумалась и Виктория. Путевку в Болгарию девушка купила две недели назад.

Болгария - одна из стран туристического топа, к которой по пути находится Украина. Кроме нее еще в Грецию и Черногорию из Беларуси будут летать по-другому. Авиамаршруты пойдут западнее - через Польшу, Словакию и Венгрию. В турагентствах заявляют: «прайс» скакать не будет.

Галина Михайлова, директор туристической фирмы:

На цены это никак совершенно не повлияет. Какими были цены, такими они и останутся. И безопасность нашим государством гарантирована для народа.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Трагедия с малазийским «Боингом» практически не сказалась на работе белорусской воздушной гавани. Аэропорт работает в штатном режиме. Задержки двух рейсов в направлении Антальи и Абу-Даби, которые были сегодня, - уверяет руководство аэропорта - никакого отношения к украинской ситуации не имеют. Беспокойства в отношении своей безопасности нет также и у пассажиров.

Пассажиры:

Я надеюсь, что снаряд дважды в одну воронку не попадает!

Я не боюсь. Мои родственники немножко остерегаются, но мы доверяем нашему Правительству и авиалиниям, которые нас будут сопровождать в этом полете.

Изменят маршруты семи рейсов из Минска - в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Ереван, Баку, Краснодар и Ашхабад. Длительность полета, соответственно, увеличится. Примерно на полчаса. Самолеты в Киев пока остались прежними. Об изменениях графика, если они будут, пассажирам сообщат заранее. На сайтах аэропорта или авиакомпании. За ними рекомендуют следить тем, кто планирует полет.

Наталья Прокопенко, начальник отдела по обслуживанию пассажиров РУП «Национальный аэропорт Минск»:

Рейсы остаются по тому же маршруту. Информации какой-то от авиакомпании о том, что будут изменения, в расписании заложено нет, пока не поступало. Если даже привести вам пример по рейсам, которые вылетают в Украину, то утренний рейс с загрузкой 43 пассажира ушел по расписанию. Он уже и вернулся. Сейчас мы будем готовить следующий рейс и к 21 часу будем ждать его обратно.

Пассажирский «Боинг-777» малазийской авиа-компании упал в 60 километрах от российской границы. На борту самолета находилось 298 человек. Все они погибли. Ответственность за катастрофу перекладывают друг на друга ополченцы и официальные власти Украины. Так, советник министра МВД заявил, что лайнер сбили с помощью зенитно-ракетного комплекса сепаратисты. Хотя последние заявляют, что ни «Бука», ни С-300 у них нет.

История с крушением лайнера — международная трагедия. Для жительницы Австралии стала уже второй личной за последние месяцы. И в обоих случаях черными для Кэйлин Манн стали рейсы Малайзийских авиалиний. На борту пропавшего в марте MH370 находился брат австралийки, а рейсом MH17, разбившимся на территории Украины, летела падчерица.

Как это часто бывает, рядом с ужасной трагедией — история чудесного спасения. Голландский велогонщик Мартин де Йонг, выступающий за малайзийскую команду TSG, дважды избежал смерти на лайнерах Malaysia Airlines. Спортсмен сдал свой билет в марте, а в июле — обменял на более дешевый.

Статистика «авиакатастроф по ошибке», за которой скрываются жизни сотен людей, снова пополнилась. И снова ошибка произошла в небе над Украиной. В 2001 российский пассажирский ТУ-154 был сбит зенитно-ракетным комплексом С-200. У Черного морем тогда проходили учения. Все 78 пассажиров и членов экипажа самолета, который летел из Тель-Авива в Новосибирск, погибли.

Через два года Россия и Украина подписали договор «Об урегулировании претензий». Согласно документу, Украина выплатила родственникам погибших материальную помощь, и в то же время не признала свою ответственность юридически.

Чем закончится расследование катастрофы на юго-востоке Украины— важно не только для родственников погибших. От этого зависит, насколько серьезным может быть еще один виток вооруженого конфликта. Ясно одно: время собирать камни еще впереди. А сейчас — время нести цветы.

Внешнеполитическое ведомство Беларуси следит за развитием событий после катастрофы.