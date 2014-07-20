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8-летний мальчик утонул в Днепре в Гомельской области

20 июля 2014 14:31
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Новости Беларуси. Летняя пора таит в себе немало опасностей. Только накануне телеканал СТВ сообщал об утонувшей девочке в меловых карьерах и вот сегодня, 20 июля новая жертва воды. В Днепре утонул восьмилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пошел играть на реку с друзьями. В какой-то момент дети увидели, что их друг тонет, и поспешили сообщить об этом его матери. Однако, было слишком поздно - спасти ребенка не удалось.

К слову, только в 2014 году вода уже унесла жизни почти 250 человек, из них 14 несовершеннолетних. Поэтому спасатели настоятельно рекомендуют родителям быть внимательнее к своим детям и не разрешать им купаться без присмотра.

# происшествия # Утопления

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