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В Донецкой области неизвестные обстреляли автобус с беженцами

28 июня 2014 17:04
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Новости Украины. В Украине, несмотря на объявленное перемирие, сохраняется напряженная обстановка. Ополченцы обстреляли военный блокпост около Славянска. В результате нападения есть погибшие и раненые. В то же время ополченцы заявляют, что силовики вели массированный артобстрел города Селидово, расположенный в Донецкой области. В населенном пункте разрушено много жилых домов.

В Донецкой области произошел еще один трагический случай. Правоохранители выясняют обстоятельства нападения на автобус, перевозивший переселенцев. Неизвестные выстрелили в лобовое стекло авто. Погибли как минимум два человека.

События на юго-востоке Украине вызывают резонанс и в мире. Генеральный секретарь ООН в очередной раз призвал всех участников конфликта соблюдать условия мирного соглашения. Кстати, перемирие в Украине продлено до 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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