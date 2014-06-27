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Массовые беспорядки устроили футбольные болельщики во Франции после выхода Алжира в 1/8 финала чемпионата мира

27 июня 2014 09:54
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Новости Франции. Массовые беспорядки устроили футбольные болельщики во Франции. После того, как команда Алжира прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, ее поклонники вышли на улицы Парижа, Леона, Гренобля и Марселя.

Хуже всего ситуация сложилась в столице страны.

Бесчинствующие фанаты собрались в самом центре Парижа, на Елисейский полях, где переворачивали и жгли автомобили, бросали камни в окна зданий. Дорожное движение было блокировано.

Когда полиция попыталась утихомирить толпу, хулиганы устроили драку. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Фотофакт

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