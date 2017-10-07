В Добруше заблудившегося грибника спасали водолазы: история спасения с нестандартными обстоятельствами и счастливым концом

Новости Беларуси. Грибной сезон в этом году показал белорусам, каким опасным может стать поход в лес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бороться за собственную жизнь, отправившись за грибами, пришлось жителю Добруша. 26-летний парень, заблудившись, оказался заложником топких берегов Ипути. Когда, силы были на исходе помощь пришла с воды: на крики о помощи поспешили местные жители и водолазы ОСВОДа.

Семья Артура Зданюка минимум четыре поколения живёт на берегу Ипути. О том, что река это серьёзно он знает с детства. А поэтому, когда поздно вечером услышал крики о помощи, не раздумывал ни секунды.

Артур Зданюк, очевидец:

Сначала подумали – кто-то балуется, но потом отчётливо: «Помогите, люди». Папа позвонил ОСВОДу. Они приехали, начали искать.

Подойти на лодке к попавшему в беду оказалось невозможным. Топкие берега поросшие кустарником – человеку здесь делать нечего.

Сергей Орлов, водолаз спасательной станции ОСВОД Добруш:

Вот здесь болото, черет. Метрах в 20-30 метрах я обнаружил человека. Шёл к нему кричал, переговаривались, чтобы я мог его обнаружить. К моменту своего спасения 26-тилетний Максим уже несколько часов в кромешной тьме боролся за жизнь. В тот день парень решил прогуляться за грибами, не заметив, как наступили сумерки, заблудился. Пытаясь выйти к людям, угодил в болото. О своих злоключениям Максим рассказал нам по телефону.

Пострадавший:

Когда провалился, понял, что я попал. Упал с головой полностью ушёл. Хватался за кусты. Наверное, повезло, что жёсткие кусты попались. Потом залез на кусты и начал кричать. И люди стали отзываться. Хотя было далеко довольно-таки. Я не знал, что так близко нахожусь от Добруша, думал, в чаще какой-то.

Максим чуть не утонул, собирая грибы всего в паре километров от собственного дома. И фактически в черте города.

Александр Добриян, СТВ:

Заблудившихся грибников водолазы спасают не каждый день. Но Добруш дело особое. Здесь прямо в черте города две реки – Ипуть и Хоропуть создают разветвлённую сеть каналов. И заросли лозы, тростника, камышей, кажущиеся островами, на поверку оказываются топким болотом не имеющим твёрдого дна.

Специалисты утверждают, что грибнику здорово повезло. Шансов дожить до утра без помощи у него практически не было.

Александр Белавский, начальник спасательной станции ОСВОД Добруш:

Человек до утра просто мог бы не дожить, он бы просто получил переохлаждение и мог погибнуть. Во-вторых, в болотах, на воде, его искали бы в последнюю очередь.