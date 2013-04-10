В деревне Вышемир (Гомельская область) затоплена целая улица

Новости Беларуси. В этом году в зоне подтоплений оказались сотни домов и дворов. Однако постепенно ситуация возвращается в привычное русло. За сутки в Гомельской области — традиционно самом проблемном регионе - число подтопленных подворий сократилось на несколько десятков. Причем, многие жилые дома пострадали не из-за разлива рек, а из-за таяния снега: его в этом году выпало, как никогда много. Например, в деревне Вышемир, от которой до ближайшей реки более 20 километров, затоплена целая улица.

Когда «Хавер» засыпал Минск снегом, здесь, в Вышемире, шёл проливной дождь. Это был первый потоп 2013 года. Вода тогда сошла быстро, однако два мощных циклона вернули сюда снежную зиму. В результате запасы воды достигли небывалых размеров. Вот результат.

Снег тает слишком быстро и его слишком много. Мелиоративная система просто не справляется. Построенная в болотистом месте улица на 50 подворий превратилась в озеро. Глубина воды достигает полутора метров.

Поход за картофелем в погреб превращается в целую экспедицию. Многое уже не спасти, а вот закатки вполне... Но вопрос не только в том, чтобы спасать запасы - под угрозой будущий урожай. Переживают вышемирцы и за собственные дома. Когда уйдёт большая вода, строения могут оказаться в аварийном состоянии. Однако, ремонт это в будущем. Пока же хватает и более насущных проблем. Например, затопленные выгребные ямы и безопасность школьников.

Воды внесли свои коррективы в размеренный лад жизни села. Однако вышемирцам не пришлось отказывать себе в самом необходимом. Продукты доступны, централизованное водоснабжение работает, газ привозят по первому требованию. Да и талую воду откачивали все эти дни, только вот обычные помпы с объёмами не справились.

Анатолий Метель председатель Вышемирского сельского совета:

Была выделена пожарная машина нашего поста, который находится на территории нашего сельсовета. Проводили откачку. На второй день ещё одна машина подключилась, но эффекта мало. Было решено выделить нам насосную станцию мощностью 110 литров в секунду.

Снять сапоги жители Вышемира планируют уже в ближайшие дни. Снега с каждым днём остаётся всё меньше, а значит конец водным испытаниям всё ближе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.