Пожар на улице Столетова в Минске. Пожилая женщина выпрыгнула с 8 этажа

Новости Беларуси. Женщина погибла во время пожара на улице Столетова в Минске этой ночью. Она выпрыгнула из горящей квартиры на восьмом этаже. Спасателей вызвали соседи. Огонь потушили через несколько минут, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В квартире пожарные обнаружили 37-летнюю дочь хозяйки жилья, ее доставили в больницу. Кроме того, эвакуировали 15 жильцов 9 этажа.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

По прибытию наших подразделений к месту пожара, наблюдался дым средней концентрации из окна квартиры на 8 этаже. Впоследствии было установлено, что возгорание произошло в одной из комнат квартиры. В результате повреждено имущество в комнате, где произошел пожар, а также закопчена квартира. Причина пожара в настоящий момент устанавливается.