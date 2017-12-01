В Пинском районе найдено тело одного из двух пропавших рыбаков

Новости Беларуси. На водохранилище Погост было обнаружено тело одного из двух рыбаков, которые пропали накануне.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, тело мужчины было прибито к берегу.

На 61-летнем погибшем был надет спасательный жилет.

Причина смерти пока устанавливается. Непонятно из-за чего погиб мужчина – из-за переохлаждения или утопления.

Поиски 40-летнего мужчины продолжаются.

Напомним, утром 30 ноября двое мужчин отправились на рыбалку. После обеда с ними не удалось наладить связь. Вечером того же дня правоохранительные органы, МЧС и ОСВОД отправились на поиски пропавших.