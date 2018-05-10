В Червенском районе бесправник на Citroen врезался в дом и погиб

Новости Беларуси. В Червенском районе бесправник врезался в дом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП случилось вечером 9 мая в д. Кулики.

Житель Минска на Citroen не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел за пределы дороги, врезался в забор, а после – в жилой дом.

Водитель автомобиля скончался на месте аварии от полученных травм. Пассажира легковушки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и сотрясением мозга.

Водитель не получал водительских прав. Он и пассажир транспортного средства не были пристегнуты.

По факту аварии проводится проверка.

Страшная авария произошла на М4 в Минске в начале мая.