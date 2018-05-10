Прямой эфир

В Червенском районе бесправник на Citroen врезался в дом и погиб

10 мая 2018 12:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Червенском районе бесправник врезался в дом.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП случилось вечером 9 мая в д. Кулики.

Житель Минска на Citroen не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел за пределы дороги, врезался в забор, а после – в жилой дом.

Водитель автомобиля скончался на месте аварии от полученных травм. Пассажира легковушки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и сотрясением мозга.

Водитель не получал водительских прав. Он и пассажир транспортного средства не были пристегнуты.

По факту аварии проводится проверка.

Страшная авария произошла на М4 в Минске в начале мая.

Столкнулись 3 автомобиля – здесь подробнее.

# Авария в Минской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле мужчина вышел из колонии и на следующий день угнал Peugeot
10 мая 2018 11:54

В Гомеле мужчина вышел из колонии и на следующий день угнал Peugeot

В Бресте 11-летний ребёнок пострадал из-за падения ветки
10 мая 2018 11:36

В Бресте 11-летний ребёнок пострадал из-за падения ветки

Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП
10 мая 2018 11:22

Первого зампредседателя Белкоопсоюза обвиняют в получении взятки. Комментарий ГУБЭП