В Червенском районе бесправник на Citroen врезался в дом и погиб

Новости Беларуси. В Червенском районе бесправник врезался в дом.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ УВД Миноблисполкома, ДТП случилось вечером 9 мая в д. Кулики.
Житель Минска на Citroen не справился с управлением на закруглении дороги, вылетел за пределы дороги, врезался в забор, а после – в жилой дом.
Водитель автомобиля скончался на месте аварии от полученных травм. Пассажира легковушки госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и сотрясением мозга.
Водитель не получал водительских прав. Он и пассажир транспортного средства не были пристегнуты.
По факту аварии проводится проверка.
Страшная авария произошла на М4 в Минске в начале мая.
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