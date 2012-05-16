В центре Боготы взорвался пассажирский автобус. Не менее 5 человек погибли

Новости Колумбии. Жертвами мощного взрыва в столице Колумбии стали по меньшей мере 5 человек, столько же получили ранения. Бомба сработала в автобусе в центре Боготы недалеко от президентского дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские рассматривают произошедшее как теракт. По мнению следствия, он был организован против бывшего министра внутренних дел страны Фернандо Лондоно. Сам чиновник в результате взрыва не пострадал. По версии правоохранителей, организовали нападение бойцы группировки FARC.