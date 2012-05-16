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Во время первого зарубежного визита в качестве президента Франции в самолет Франсуа Олланда ударила молния

16 мая 2012 06:29
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Новости Франции. Новый президент Франции Франсуа Олланд совершил свой первый зарубежный визит – в Германию. Примечательно, что путь в Берлин оказался в прямом смысле не таким уж безоблачным для французского президента. В самолет главы государства ударила молния, после чего экипажу пришлось возвращаться назад, в Париж, а Франсуа Олланду переносить встречу с германским канцлером на более позднее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На переговорах с канцлером Ангелой Меркель среди прочих тем обсуждались различные аспекты кризиса общеевропейской валюты евро и, в частности, ситуация в Греции.

# происшествия # Выборы во Франции # Франсуа Олланд

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