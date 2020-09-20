В Брестском районе Ford сбил на пешеходном переходе велосипедиста

Новости Беларуси. 19 сентября около половины восьмого утра в деревне Каменица-Жировецкая Брестского района случилась авария.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 35-летняя водитель Ford ехала по улице Медовой. На перекрёстке с дорогой Н133 при повороте направо иномарка сбила на пешеходном переходе 67-летнего велосипедиста.

Пенсионер получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП ведётся проверка.