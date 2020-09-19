На МКАД автомобиль сбил лося. Животное погибло

По словам водителя, «рогатый пешеход» сам буквально врезался в автомобиль. Никто, кроме лося, не пострадал.

Новости Беларуси. ДТП с участием лося произошло 19 сентября на МКАД в районе Стиклево перед съездом на Байкальскую. Животное погибло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Видео прислали наши телезрители. К тому моменту сотрудники ГАИ еще не успели подъехать к месту аварии. Образовалась большая пробка.

Последнее время появление лесных жителей на оживленных трассах, к сожалению, не редкость. Водителям необходимо всегда стараться учитывать возможность такой нежелательной встречи и соблюдать скоростной режим.