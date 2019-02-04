Житель Барановичей приговорён к 24 годам колонии за убийство школьницы в 1999 году

Новости Беларуси. 4 февраля в Бресте был вынесен приговор за совершённое 20 лет назад преступление.

По сведениям Генпрокуратуры, 28 июня 1999 года в Барановичах было обнаружено тело несовершеннолетней с ножевым ранением шеи. С места происшествия был изъят биологический материал, который мог принадлежать преступнику.

Поскольку оборудование того времени не позволило выделить ДНК из данного материала, подозреваемого установить не удалось, однако дело закрыто не было.

В феврале 2018 года сотрудникам ГКСЭ для сверки по нераскрытым преступлениям прошлых лет направили биологические образцы лиц, причастных к разбойному нападению. После анализа было обнаружено совпадение биоматериала одного из подозреваемых в разбое с материалом, который был найден на месте преступления в 1999 году.

В дальнейшем стало известно, что в том году обвиняемый, которому было 20 лет, предложил 14-летней девочке вступить в половую связь, но получил отказ. После этого фигурант изнасиловал потерпевшую, а затем ударил ножом в шею. Несовершеннолетняя погибла.

Мужчина признан виновным в изнасиловании и убийстве, он приговорён к 24 годам и 3 месяцам колонии строгого режима.

Приговор ещё не вступил в силу.

Летом 2018 года при помощи ДНК-анализа было раскрыто преступление, совершённое в 1999 году.