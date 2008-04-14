В Брестской области легковой автомобиль едва не врезался в Крестный ход

Машину ГАИ, сопровождавшую паломников, протаранил "Форд Мондео". Лишь по случайности удалось избежать жертв.

Обе машины отбросило в сторону от людей. Сотрудник ГАИ с черепно-мозговой травмой доставлен в больницу. Известно, что управлявший "Фордом" молодой человек на момент аварии был трезв и установленный на этом участке трассы скоростной режим (90 км/ч) не превысил. Он пояснил, что засмотрелся на Крестный ход и поздно заметил машину.

Крестный ход в сопровождении уже другой машины ГАИ двинулся дальше. По главной белорусской трассе паломники пройдут до Москвы. Это лишь часть великого шествия, благословленного Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Паломники идут к Москве с восьми сторон, что символизирует восемь окончаний Вифлеемской звезды. Таким образом, православные торжествуют по поводу объединения Русской православной церкви за границей и Церкви Московского патриархата.

