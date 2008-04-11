ЧП в Каменецком районе Брестской области

В результате пожара на ферме в Каменецком районе в телятнике погибла половина молодого стада.

Одними из первых на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Однако, к тому времени вся крыша и чердачные перекрытия уже были объяты огнем. 59 телят сгорели заживо.

Погибла половина молодого стада хозяйства. Вторую часть молодняка спасла перегородка. Благодаря ей, дым слабо поступал в помещение. 68 телят совместными усилиями работников фермы и спасателей эвакуировали. Сейчас они на попечении ветеринаров. Причины ЧП устанавливают специалисты.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Но и версию о преднамеренном поджоге пока не сбрасывают со счетов. Когда разберут завалы, приступят к строительству нового комплекса. Но то, что хозяйство не выйдет на запланированные результаты - факт очевидный. А между тем в республике сначала года это уже не первый пожар на ферме.

